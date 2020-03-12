Женский ЧМ по керлингу отменен из-за коронавируса

Международная федерация керлинга отменила проведение женского чемпионата мира, сообщает официальный сайт организации. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Соревнования должны были пройти в канадском Принс-Джордж с 14 по 22 марта. В число участников входила команда России.

Очки ЧМ-2020 должны были пойти в зачет олимпийской квалификации-2022, руководство международной федерации обсудит возможные изменения в системе отбора на Олимпиаду.