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Женский ЧМ по керлингу отменен из-за коронавируса

12 марта 2020, 23:17

Международная федерация керлинга отменила проведение женского чемпионата мира, сообщает официальный сайт организации. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Соревнования должны были пройти в канадском Принс-Джордж с 14 по 22 марта. В число участников входила команда России.

Очки ЧМ-2020 должны были пойти в зачет олимпийской квалификации-2022, руководство международной федерации обсудит возможные изменения в системе отбора на Олимпиаду.

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