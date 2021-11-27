Женская сборная Шотландии выиграла чемпионата Европы по керлингу. В финале шотландки обыграли команду Швеции — 7:4.

Шотландия в четвертой раз в истории победила на чемпионате Европы. По этому показателю он сравнялась с Россией, которая накануне уступила в матче за 3-е место.

В соревнованиях женщин рекордное количество побед у Швеции — 21.

Керлинг

Чемпионат Европы

Женщины

Финал

Шотландия — Швеция — 7:4