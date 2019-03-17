Женская сборная России проиграла Корее на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Кореи в третьем туре чемпионата мира среди женских команд со счетом 6:7. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

За Россию выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Ранее Россия обыграла Швейцарию (11:5) и Данию (7:6).

В следующем матче команда сыграет с Японией.

В турнирной таблице лидирует сборная Китая (три победы). По две победы у команд Германии, Кореи, России, Швеции и Японии.