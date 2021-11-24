Женская сборная России победила Турцию на чемпионате Европы по керлингу

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Турции в матче восьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Россиянки выиграли со счетом 10:1.

В следующем туре российская команда встретится со сборной Эстонии.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Швеция — Германия — 7:6

Шотландия — Швейцария — 7:2

Россия — Турция — 10:1

Чехия — Италия — 4:11

Эстония — Дания — 6:8