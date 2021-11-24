Керлинг
Новости
Олимпиада
Новости   //    Керлинг

Женская сборная России победила Турцию на чемпионате Европы по керлингу

19:09
Теги:

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Турции в матче восьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Россиянки выиграли со счетом 10:1.

В следующем туре российская команда встретится со сборной Эстонии.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Швеция — Германия — 7:6

Шотландия — Швейцария — 7:2

Россия — Турция — 10:1

Чехия — Италия — 4:11

Эстония — Дания — 6:8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Названа самая популярная песня всех времен
0