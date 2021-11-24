Женская сборная России победила Турцию на чемпионате Европы по керлингу
19:09
Женская сборная России по керлингу обыграла команду Турции в матче восьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Россиянки выиграли со счетом 10:1.
В следующем туре российская команда встретится со сборной Эстонии.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Швеция — Германия — 7:6
Шотландия — Швейцария — 7:2
Россия — Турция — 10:1
Чехия — Италия — 4:11
Эстония — Дания — 6:8
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