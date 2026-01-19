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19 января, 19:33

Юниорские сборные России по керлингу допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном

Сергей Ярошенко

Всемирная федерация керлинга (World Curling) допустила юниорские сборные России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, совет Всемирной федерации керлинга (WCF), состоявшийся на прошлой неделе, принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям. Юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны. Впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне 5-10 мая на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар в Эдмонтоне», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется на индивидуальные и на командные виды спорта.

Ранее российских юниоров с национальными символами допустили Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

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Сборная России по керлингу
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