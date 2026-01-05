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WCF весной рассмотрит возвращение российских керлингистов на турниры

Руслан Минаев

Всемирная федерация керлинга (WCF) в конце весны рассмотрит возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут. И на ближайшем собрании весной будут приняты решения о возвращении спортсменов. Но мы ждать не можем», — цитирует ТАСС президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой WCF с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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