WCF весной рассмотрит возвращение российских керлингистов на турниры

Всемирная федерация керлинга (WCF) в конце весны рассмотрит возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут. И на ближайшем собрании весной будут приняты решения о возвращении спортсменов. Но мы ждать не можем», — цитирует ТАСС президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой WCF с марта 2022 года.