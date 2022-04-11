Президента федерации керлинга России выберут 12 мая

Отчетно-выборная конференция на которой изберут президента федерации керлинга России (ФКР) состоится 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Отчетно-выборная конференция пройдет 12 мая», — рассказал собеседник агентства.

На данный момент главой ФКР является Дмитрий Свищев, который возглавляет федерацию с 2010 года. Свищем также является председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

На Олимпийских играх-2022 мужская сборная России по керлингу заняла восьмое место, женская сборная — 10-е.