Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона
Совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2024/25, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Предыдущее отстранение было рассчитано до конца 2024 года.
Сообщается, что решение принято из-за сохраняющихся опасений, что участие россиян и белорусов может повлиять на целостность мероприятий.
В международной федерации подчеркнули, что совет продолжает следить за проблемами, с которыми сталкиваются ассоциации и спортсмены, за действиями других спортивных организаций и возможным возвращением к соревнованиям, а также оставляет за собой право пересмотреть решение в случае необходимости.
Источник: ТАСС
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