Во Всемирной федерации керлинга заявили о выплате Россией ежегодных членских взносов

Во Всемирной федерации керлинга (WCF) заявили о выплате членских взносов Федерацией керлинга России (ФКР).

«Федерация керлинга России в настоящее время является ассоциацией — членом Всемирной федерации керлинга и оплатила свои ежегодные членские взносы», — цитирует ТАСС пресс-службу WCF.

23 сентября WCF продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до 31 декабря 2022 года. Также отстранение касается спортсменов из Белоруссии.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.