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Во Всемирной федерации керлинга заявили о выплате Россией ежегодных членских взносов

Мария Гусева
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Во Всемирной федерации керлинга (WCF) заявили о выплате членских взносов Федерацией керлинга России (ФКР).

«Федерация керлинга России в настоящее время является ассоциацией — членом Всемирной федерации керлинга и оплатила свои ежегодные членские взносы», — цитирует ТАСС пресс-службу WCF.

23 сентября WCF продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до 31 декабря 2022 года. Также отстранение касается спортсменов из Белоруссии.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16213035
Сборная России по керлингу
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