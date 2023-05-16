Вице-президент федерации керлинга рассказала о реакции зарубежных спортсменов на россиян во время турнира в Сербии

Вице-президент федерации керлинга России Екатерина Галкина в интервью «СЭ» рассказала о турнире в Сербии. Она также заявила, что зарубежные спортсмены тепло принимали россиян.

— Как в Сербии отреагировали на то, что приехали российские спортсмены и выиграли все медали?

— Здорово, что получилось забрать весь пьедестал. Это могло быть и по-другому. Но наши спортсмены, похоже, дорвались наконец-то до международной арены и очень-очень хотели выиграть. Мотивация зашкаливала, наверное, это тоже сыграло свою роль. Вообще нужно сказать, что отношение и общение на льду с представителями разных команд — таких как Чехия, США и Канада — было очень дружелюбным.

Не было такого, чтобы кто-то кому-то не пожал руку перед игрой или допускал какие-то странные комментарии. Наоборот — после того как мы обыграли американцев в четвертьфинале, они пожелали нам удачи в полуфинале. Все было очень в духе керлинга. Когда спорт не смешивают ни с чем другим.

— Атмосфера была привычная?

— Я бы сказала, что да. Конечно, мы опасались, что могут быть какие-то ощущения враждебности — хотя бы в общении. Но, слава богу, ничего такого не ощущалось ни во время игр, ни за пределами ледовой арены. Наоборот, было привычное состояние, когда ты участвуешь в турнире по керлингу и общаешься с представителями других стран, а тебе не высказывают никаких претензий чисто из-за национальности.

— Как вас пригласили на турнир?

— Не то чтобы нас лично приглашали. Как это обычно бывает на турнирах под эгидой World Curling Tour, принимающая сторона объявляет о соревнованиях — и это появляется на официальном сайте. Затем проходит регистрация, и команды сами заявляются на соревнования. Мы подали заявки и, конечно, переживали, что из-за этого может быть. И сверху могли давить на организаторов.

Но ничего такого не было, заявки подтвердили — и со стороны руководства Мирового тура по керлингу в том числе. Мы очень благодарны ассоциации керлинга Сербии. И что WCT не стала создавать никаких препятствий нашему участию. Наоборот, они заявили нам при личной встрече, что организация выступает за спортсменов. И пытаются максимально дистанцироваться в спорте от политики.

Полное интервью Екатерины Галкиной «СЭ» здесь