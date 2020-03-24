Вице-чемпионка Европы по керлингу из Великобритании стала медсестрой, чтобы помогать больным коронавирусом

Вице-чемпионка Европы по керлингу Виктория Райт из Великобритании стала ночной медсестрой, чтобы помогать больным коронавирусом.

26-летняя Райт в составе сборной Шотландии должна была участвовать в чемпионате мира по керлингу. Однако соревнования в канадском Принс-Джордже, которые были запланированы на 14-22 марта, отменили из-за коронавируса. После чего, она приняла решение вернуться к своей профессии, cтать ночной медсестрой и помогать больным коронавирусом.

— Работа медсестрой всегда давала мне хорошие перспективы в дальнешей жизни и удерживала мое внимание на том, что важно, — цитирует официальный сайт Федерации керлинга Великобритании Райт. — Я всегда чувствовала, что это привилегия — быть с кем-то и заботиться о них, когда они были больны и уязвимы. Это всегда заставляло меня ценить ту жизнь, которую я имею: работать медсестрой, что я очень люблю и заниматься керлингом, который я также люблю.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется