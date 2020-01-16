Валерия Денисенко: «По ходу матча за бронзу расслабились, началась паника»

Скип сборной России по керлингу в миксте Валерия Денисенко прокомментировала победу над Новой Зеландией в матче за бронзу юношеской Олимпиады. Россияне заняли третье место, победив со счетом 9:5.

— На Игры ехали с задачей быть в тройке. Ее мы выполнили, хотя, конечно, хотелось играть в финале, — цитирует Twitter Olympic_Russia Денисенко. — По ходу матча за бронзу расслабились, пошли глупые, грубые ошибки, началась паника. Хорошо, что удалось спасти энд и игру.

Хорошо сыграли в четвертьфинале со Швейцарией. Хотя я подкосячила во втором энде. Он для меня будто проклятый. Всю игру догоняли, думали, что проиграем, но швейцарский скип в последнем броске просто «привез». Нервишки...