В Госдуме отреагировали на решение CAS оправдать керлингистку по делу о получении допинга через секс

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение CAS об оправдании канадской керлингистки Бриан Харрис по делу об употреблении допинга.

Ранее Харрис заявила в CAS, что запрещенный лигандрол, используемый для роста мышц, попал в ее организм через секс с мужем в результате обмена телесными жидкостями.

«Конечно, эта новость странная и удивительная. Иногда решения судей CAS и спортивных чиновников меня по-настоящему удивляют, когда одних прощают за допинг, а других нет. Когда кому-то дают четыре года отстранения, а кто-то ограничивается четырьмя месяцами. Мне хочется верить, что это решение было принято не по каким-то политическим причинам, но факты говорят сами за себя. Это объяснение спортсменки о том, что лигандрол попал в ее организм через мужа, оно совершенно глупое. Наверное, нам бы такое не простили», — сказал Свищев «СЭ».

32-летняя Харрис является бронзовый призером чемпионата мира 2022 года и четырехкратной чемпионкой Канады по керлингу среди женщин.

Денис Сафронов