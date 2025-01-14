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Сегодня, 12:02

В ФКР сообщили о намерении провести встречу с представителями Всемирной федерации керлинга после продления отстранения россиян

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации керлинга (ФКР) России Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение совета Всемирной федерации керлинга о продлении отстранения спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2024/25.

«К сожалению, другого варианта сейчас не предвидели. В командных видах спорта федерации действуют по рекомендациям МОК. В ближайшее время мы планируем встречу с руководством международной федерации, потому что сейчас решение о продлении отстранения было принято на автомате. Мы хотим в ближайшее время встретиться с руководством Международной федерации керлинга, чтобы сблизить наши позиции, посмотреть друг другу в глаза и найти точки соприкосновения по вопросу допуска наших спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

Также президент ФКР отметил, что россияне должны участвовать во всех международных турнирах.

«Считаю, что мы обязаны участвовать по всех турнирах, а наши коллеги из международной федерации обязаны нас допускать без оглядки на окрики отдельных федераций. Потому что наши соседи скандинавы занимают достаточно агрессивную позицию. Международная федерация не против нас допускать, но хочет избежать конфликтных ситуаций. Я считаю, что это страшилки и никто отказываться от выступлений не будет», — добавил Свищев.

Ранее в международной федерации подчеркнули, что совет продолжает следить за проблемами, с которыми сталкиваются ассоциации и спортсмены, за действиями других спортивных организаций и возможным возвращением к соревнованиям, а также оставляет за собой право пересмотреть решение в случае необходимости.

Сборная России по керлингу
Дмитрий Свищев
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Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона

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