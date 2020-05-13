У женской сборной России сменился тренер

Сергей Беланов назначен старшим тренером женской сборной России по керлингу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева. Ранее команды возглавляла Светлана Калалб.

По ходу сезона-2019/20 Беланов возглавил команду Анны Сидоровой. Ранее он работал с командой Виктории Моисеевой, выиграв с ней чемпионат Европы.

— Старшим тренером женской команды назначен Сергей Беланов, тренером сборной назначена также Ирина Колесникова. Они будут работать в тандеме. Членами исполкома принята их концепция по формированию сборной команды, а также утвержден список кандидатов в национальную команду. Были разные мнения при обсуждении, решение было непростым, но большинство членов исполкома поддержало концепцию Беланова, — сказал Свищев.