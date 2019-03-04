У болельщицы на трибуне начались роды во время матча Универсиады по керлингу

Во время матча по керлингу на Универсиаде-2019 у одной из болельщиц начались роды, сообщают "Известия". Девушку увезли в ближайший роддом, где она благополучно родила мальчика, которого назвали Кириллом.

- У меня вообще срок был 9 марта, у меня сын. Я его настраиваю, говорю: "Главное не 8, главное не 8, давай пораньше, - рассказала молодая мама Евгения Демидова. - Я пару дней себя настраивала, он не хочет. Я и говорю: "Поехали на керлинг, раз есть возможность. И я понимаю, что началось. Поворачиваюсь к мужу и говорю: "Началось".

- Видимо, придется отдать сына в керлинг, - смеясь резюмировала девушка.