Свищев предложил Михаилу Боярскому сыграть в керлинг

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил артисту Михаилу Боярскому поучаствовать в тренировке по керлингу.

Ранее Боярский сравнил предстоящий ЧМ-2022 по футболу с керлингом в плане интереса.

«Керлингу более 500 лет, это один из самых старых видов спорта в мире, гораздо более старый, чем футбол. Керлингом во всем мире занимаются миллионы человек, а наши спортсмены являются ведущими в Европе. Чтобы Михаил Сергеевич лично убедился в яркости и динамичности керлинга, мы предлагаем ему провести тренировку под руководством наших ведущих спортсменов. А в перспективе, может быть, и провести матч.

Керлингом могут заниматься люди с 3-4 лет и до самого преклонного возраста. Мы предлагаем Михаилу Сергеевичу потренироваться, а в будущем и более активно заняться керлингом», — приводит ТАСС слова Свищева.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.