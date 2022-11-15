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Сегодня, 09:37

Свищев предложил Михаилу Боярскому сыграть в керлинг

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил артисту Михаилу Боярскому поучаствовать в тренировке по керлингу.

Ранее Боярский сравнил предстоящий ЧМ-2022 по футболу с керлингом в плане интереса.

«Керлингу более 500 лет, это один из самых старых видов спорта в мире, гораздо более старый, чем футбол. Керлингом во всем мире занимаются миллионы человек, а наши спортсмены являются ведущими в Европе. Чтобы Михаил Сергеевич лично убедился в яркости и динамичности керлинга, мы предлагаем ему провести тренировку под руководством наших ведущих спортсменов. А в перспективе, может быть, и провести матч.
Керлингом могут заниматься люди с 3-4 лет и до самого преклонного возраста. Мы предлагаем Михаилу Сергеевичу потренироваться, а в будущем и более активно заняться керлингом», — приводит ТАСС слова Свищева.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16324747
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