Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по керлингу

Федерация керлинга России опубликовала состав женской сборной на чемпионат мира в Калгари (Канада).

В составе российской команды выступят Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Чемпионат мира по керлингу пройдет с 30 апреля по 9 мая в Калгари. Помимо сборной России, в турнире примут участие Швейцария, Канада, США, Швеция, Шотландия, Германия, Чехия, Дания, Эстония, Китай, Япония, Корея и Италия. В рамках ЧМ российская команда поборется за путевку на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай), которая пройдет в феврале 2022 года.