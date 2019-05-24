Сидорова продолжит карьеру в качестве скипа сборной России

Керлингистка Анна Сидорова заявила, что точно продолжит карьеру в качестве скипа сборной России. По ее словам, решение продолжить карьеру она приняла после неудачи в отборе на чемпионат мира.

- Лично я остаюсь, и команда под моим началом будет существовать, это 100 процентов. Думаю, что в основном мало что изменится. Хотя изменения могут быть всегда, это жизнь, - цитирует "РИА Новости" Сидорову. - Желание побеждать было, но внутреннего ощущения, что я горю, если честно, не было. И оно пришло случайно - когда мы проиграли отбор на чемпионат мира, и в какой-то момент каждый из нас задался вопросом: надо или не надо продолжать дальше. И тогда я поняла, что внутри меня опять что-то загорелось. Я не знаю, как это получилось.

​Обычно у меня все вялотекуще, и я тяну так долго, как только возможно, особенно в таких судьбоносных вопросах. Единственное место, где я быстро и без сомнений принимаю решения, это лед. Но здесь решение пришло само собой. Я сказала своим девчонкам: "Я не знаю, что произошло, вот просто щелкнуло в какой-то момент и все.