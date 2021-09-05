Сборная Венгрии выиграла турнир по керлингу на ВЭФ-2021

Двукратные чемпионы мира по керлингу Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии выиграли этап Мирового тура по керлингу среди смешанных пар Pacific Ocean Cup, прошедший во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума. В финале венгерская пара выиграла у Анны Самойлик и Михаила Васькова — 10:9. Третье место заняли Дарья Морозова и Олег Красиков. В турнире также приняли участие спортсмены из Швейцарии, Польши и Казахстана.

Накануне турнира во Владивостоке началось строительство центра сборных России по керлингу.

«Капсула объекта была заложена на ВЭФ-2019. За время пандемии проект был одобрен госэкспертизой и получена вся разрешительная документация. Сейчас активно ведутся земляные работы. Рассчитываем, что через 15 месяцев ледовый дворец будет построен. Это будет один из сильнейших тренировочных центров керлинга в Азиатско-тихоокеанском регионе, который также сможет принимать крупнейшие турниры» — рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Игроки сборной России также провели мастер-класс для участников Восточного экономического форума. В турнире Roscongress Cup сыграли команды «Норникеля» во главе с вице-президентом компании Дмитрием Пристансковым, Государственного музея спорта, Национального конгресс-бюро, а также совместная команда «Росконгресса» и администрации города Владивостока.