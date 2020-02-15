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Сборная России со скипом Глуховым выступит на мужском чемпионате мира

16:13
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Сергей Глухов будем скипом сборной России на чемпионате мира по керлингу среди мужских команд, информирует ТАСС. Турнир пройдет в Шотландии с 28 марта по 5 апреля.

— Решением старшего и главного тренеров на чемпионате мира будет выступать команда во главе со скипом Глуховым. В составе возможны незначительные изменения по решению тренерского штаба, — сказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7769463

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