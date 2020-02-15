Сборная России со скипом Глуховым выступит на мужском чемпионате мира

Сергей Глухов будем скипом сборной России на чемпионате мира по керлингу среди мужских команд, информирует ТАСС. Турнир пройдет в Шотландии с 28 марта по 5 апреля.

— Решением старшего и главного тренеров на чемпионате мира будет выступать команда во главе со скипом Глуховым. В составе возможны незначительные изменения по решению тренерского штаба, — сказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.