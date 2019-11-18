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Сборная России потерпела третье поражение на чемпионате Европы по керлингу

12:41
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В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу мужская сборная России уступила Швейцарии со счетом 6:10.

Это поражение стало для россиян третьим на турнире, ранее сборная России уступила Дании и Италии, но обыграла Шотландию со счетом 8:5.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Россия — Швейцария — 6:10

Англия — Швеция — 4:9

Голландия — Шотландия — 3:9

Италия — Германия — 10:3

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