Сборная России потерпела третье поражение на чемпионате Европы по керлингу

В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу мужская сборная России уступила Швейцарии со счетом 6:10.

Это поражение стало для россиян третьим на турнире, ранее сборная России уступила Дании и Италии, но обыграла Шотландию со счетом 8:5.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Россия — Швейцария — 6:10

Англия — Швеция — 4:9

Голландия — Шотландия — 3:9

Италия — Германия — 10:3