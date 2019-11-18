Сборная России потерпела третье поражение на чемпионате Европы по керлингу
12:41
В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу мужская сборная России уступила Швейцарии со счетом 6:10.
Это поражение стало для россиян третьим на турнире, ранее сборная России уступила Дании и Италии, но обыграла Шотландию со счетом 8:5.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой этап
Россия — Швейцария — 6:10
Англия — Швеция — 4:9
Голландия — Шотландия — 3:9
Италия — Германия — 10:3
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