Сборная России по керлингу обыграла Шотландию на чемпионате мира
07:27
Сборная России обыграла Шотландию (9:2) на чемпионате мира по керлингу в Калгари (Канада). На счету российской команды 10 побед и 2 поражения на турнире.
Ранее россияне обеспечили себе путевку в плей-офф и завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой турнир
Китай — Япония — 6:7
Шотландия — Россия — 2:9
Дания — США — 3:8
Швейцария — Корея — 9:3
США — Голландия — 9:4
Швеция — Германия — 8:4
Норвегия — Канада — 4:6
20
Зачет
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1
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