Сборная России по керлингу обыграла Шотландию на чемпионате мира

Сборная России обыграла Шотландию (9:2) на чемпионате мира по керлингу в Калгари (Канада). На счету российской команды 10 побед и 2 поражения на турнире.

Ранее россияне обеспечили себе путевку в плей-офф и завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой турнир

Китай — Япония — 6:7

Шотландия — Россия — 2:9

Дания — США — 3:8

Швейцария — Корея — 9:3

США — Голландия — 9:4

Швеция — Германия — 8:4

Норвегия — Канада — 4:6