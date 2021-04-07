Сборная России обыграла Италию на чемпионате мира по керлингу

Мужская сборная России по керлингу обыграла Италию в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 8:7.

На счету россиян 7 побед и 2 поражения на турнире. Команда делит второе место в турнирной таблице со сборными Канады, Шотландии и Швеции. По итогам предварительного раунда в плей-офф выйдут шесть лучших команд.

Керлинг

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой этап

Германия — Дания — 8:6

Япония — Шотландия — 3:6

Канада — Италия — 7:4

Норвегия — Швейцария — 10:5

Канада — Китай — 6:5

Италия — Россия — 7:8

Швейцария — Шотландия — 4:7

Швеция — Корея — 10:2