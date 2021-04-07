Сборная России обыграла Италию на чемпионате мира по керлингу
07:23
Мужская сборная России по керлингу обыграла Италию в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 8:7.
На счету россиян 7 побед и 2 поражения на турнире. Команда делит второе место в турнирной таблице со сборными Канады, Шотландии и Швеции. По итогам предварительного раунда в плей-офф выйдут шесть лучших команд.
Керлинг
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
Германия — Дания — 8:6
Япония — Шотландия — 3:6
Канада — Италия — 7:4
Норвегия — Швейцария — 10:5
Канада — Китай — 6:5
Италия — Россия — 7:8
Швейцария — Шотландия — 4:7
Швеция — Корея — 10:2
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