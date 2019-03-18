РУСАДА: Крушельницкий не нарушал правил дисквалификации

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) были проинформированы об открытии дисквалифицированным российским керлингистом Александром Крушельницким частной школы и не возражали против этого решения спортсмена. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее супруга керлингиста Анастасия Брызгалова разместила в своем акаунте в Инстаграме объявление о наборе учеников в школу Крушельницкого, открытую в Санкт-Петербурге.

- У нас была встреча с руководством Федерации керлинга России относительно деятельности и действий спортсмена в период его дисквалификации, - цитирует "РИА Новости" Пахноцкую. - Затем мы получили официальное письмо за подписью Крушельницкого. У нас есть четкая опора - всемирный антидопинговый кодекс, в статье 10.12 которого написано, что дисквалифицированные спортсмены не могут принимать участие в сборах, тренировках, показательных выступлениях, организованных национальной федерацией или клубом, являющемся его частью.

Но чтобы избежать ненужной двусмысленности или неоднозначной трактовки ситуации, мы написали официальный запрос в ВАДА и получили ответ. Если дисквалифицированный спортсмен своей деятельностью не предоставляет тренировочный процесс действующим атлетам, а это его частная деятельность, бизнес, и они не финансируются государством, министерством спорта и так далее, то это не противоречит кодексу, и он может заниматься таким видом деятельности.