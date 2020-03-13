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Российские керлингистки в воскресенье вернутся в Россию после отмены чемпионата мира в Канаде

16:12
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Женская сборная России по керлингу вернется в Россию в воскресенье. Спортсменки в субботу вылетят из Канады, где должен был пройти чемпионат мира, сообщает ТАСС.

В четверг стало известно об отмене по причине распространения коронавируса чемпионата мира по керлингу, который должен был пройти 14-22 марта при участии 13 сборных, включая команду России. На данный момент в Канаде зарегистрировано 103 случая заражения, один человек скончался.

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