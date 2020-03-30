Российская керлингистка рассказала, как пережила карантин из-за коронавируса в Китае

Российская керлингистка Ульяна Васильева, которая проживает в Харбине, рассказала о том, как пережила тотальный карантин из-за коронавируса в Китае.

— На самом деле было очень много фейковой информации — к примеру, эти видео, где люди от болезни падали на улицах замертво. Такого на самом деле не было. Эти видео были постановочными, чтобы посеять панику, — цитирует Васильеву РИА «Новости». — Если честно, я не особо паниковала. Мы просто соблюдали все меры предосторожности — редко выходили из дома, тщательно обрабатывали все продукты.

— Сейчас многие отмечают, как серьезно в Китае взялись за то, чтобы взять ситуацию под контроль, что позволило с меньшими потерями начать выходить из нее.

— На самом деле китайское правительство очень активно взялось за решение проблемы. Очень быстро стали устанавливать КПП, которые проверяли людей. Их сделали буквально за пару дней. Когда они заработали, на каждую квартиру в стране выдали по бутылке антисептика — даже о таком позаботилось правительство. Все было закрыто — все предприятия, службы доставки, все люди сидели по домам. Работали только продуктовые магазины, но долгое время ты даже не мог туда зайти. Ты стоял около двери, к тебе подходил продавец, приоткрывал дверь, спрашивал, что тебе нужно. Потом он сам укладывал все в пакет и выдавал тебе на входе. Так делали, чтобы не было распространения вируса, чтобы избежать любых прикосновений.

— Как решали бытовые вопросы помимо покупки продуктов — можно ли было, к примеру, вызвать врача на дом, ходил ли общественный транспорт?

— Мы, слава богу, не нуждались в вызове врача. Общественный транспорт, насколько я знаю, работал — функционировали некоторые автобусные маршруты, чтобы люди могли передвигаться по городу.

— Не хотелось в такой ситуации улететь в Россию, где было на тот момент спокойнее?

— Желания улететь не было. У меня здесь молодой человек, и я не рассматривала такой вариант, чтобы оставить его здесь одного и улететь.

— Как обстоят дела сейчас?

— Сейчас наша жизнь нормализуется. Даже начали работать сервисы доставки, можно заказывать еду на дом. Конечно, не все рестораны еще работают, но некоторые уже открыты. Но до сих пор при входе во все торговые центры мы соблюдаем дистанцию между людьми и нас проверяют, нет ли повышенной температуры. Еще мы отмечаемся — есть такая специальная программа, там есть твои данные, твой чип сканируют и сохраняют информацию. Если возникнет проблема, люди будут знать, где ты находился в последнее время, какие торговые центры посещал.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.