Россия выиграла пятый матч подряд на ЧМ в миксте

Сборная России обыграла Бельгию в групповом турнире чемпионата мира в миксте — 10:3. Команда скипа Александра Еремина выиграла пять игр турнира из пяти. В двух заключительных играх группы россияне встретятся с Финляндией и Францией.

Чемпионат мира в миксте

Группа E

Россия — Бельгия — 10:3

Группа B

Хорватия — Чехия — 2:12

Уэльс — Андорра — 7:5

Норвегия — Польша — 6:4

Новая Зеландия — Дания — 3:6

Группа C

Латвия — Венгрия — 3:7

США — Швеция — 8:3

Группа D

Тайвань — Япония — 1:10