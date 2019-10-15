Россия выиграла пятый матч подряд на ЧМ в миксте
19:55
Сборная России обыграла Бельгию в групповом турнире чемпионата мира в миксте — 10:3. Команда скипа Александра Еремина выиграла пять игр турнира из пяти. В двух заключительных играх группы россияне встретятся с Финляндией и Францией.
Чемпионат мира в миксте
Группа E
Россия — Бельгия — 10:3
Группа B
Хорватия — Чехия — 2:12
Уэльс — Андорра — 7:5
Норвегия — Польша — 6:4
Новая Зеландия — Дания — 3:6
Группа C
Латвия — Венгрия — 3:7
США — Швеция — 8:3
Группа D
Тайвань — Япония — 1:10
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