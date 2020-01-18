Россия проиграла Китаю в матче плей-офф отбора ЧМ-2020

Мужская сборная России проиграла команде Китая (5:10) в квалификации и не смогла завоевать первую из двух оставшихся путевок на чемпионат мира 2020 года. Игра прошла в городе Лохья (Финляндия).

Российскую команду представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Алексей Тузов.

Россия может квалифицироваться на ЧМ, если во втором матче обыграют сборную Японии. Игра пройдет в субботу.