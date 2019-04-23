Россия победила Польшу на чемпионате мира

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин в матче четвертого тура чемпионата мира среди смешанных пар победили команду Польши со счетом 9:3.
Ранее россияне одержали победу над командой Косова (11:1), Греции (15:0) и Латвии (7:4).
России в группе F еще предстоит сыграть со сборной Испании (23 апреля), Словении (24 апреля), США (25 апреля).
Две лучшие команды в группе напрямую выйдут в плей-офф.
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа F
Россия - Польша - 9:3
Испания - Латвия - 7:4
Косово - США - 0:11
Греция - Словения - 3:9
Группа A
Дания - Канада - 5:11
Швеция - Украина - 13:2
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