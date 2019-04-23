Россия победила Польшу на чемпионате мира

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин в матче четвертого тура чемпионата мира среди смешанных пар победили команду Польши со счетом 9:3.

Ранее россияне одержали победу над командой Косова (11:1), Греции (15:0) и Латвии (7:4).

России в группе F еще предстоит сыграть со сборной Испании (23 апреля), Словении (24 апреля), США (25 апреля).

Две лучшие команды в группе напрямую выйдут в плей-офф.

Чемпионат мира в дабл-миксте

Группа F

Россия - Польша - 9:3

Испания - Латвия - 7:4

Косово - США - 0:11

Греция - Словения - 3:9

Группа A

Дания - Канада - 5:11

Швеция - Украина - 13:2