Россия обыграла Норвегию и вышла в плей-офф чемпионате Европы по керлингу
14:23
На чемпионате Европы по керлингу среди женщин сборная России в матче группового этапа обыграла команду Норвегии (9:2).
Российская команда с шестью победами в семи матчах лидирует в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе путевку в полуфинал. В следующем матче россиянки сыграют с командой Шотландии.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Дания — Германия — 3:9
Норвегия — Россия — 2:9
Эстония — Швейцария — 6:11
Латвия — Шотландия — 4:10
Чехия — Швеция — 4:8
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