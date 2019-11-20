Россия обыграла Норвегию и вышла в плей-офф чемпионате Европы по керлингу

На чемпионате Европы по керлингу среди женщин сборная России в матче группового этапа обыграла команду Норвегии (9:2).

Российская команда с шестью победами в семи матчах лидирует в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе путевку в полуфинал. В следующем матче россиянки сыграют с командой Шотландии.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Дания — Германия — 3:9

Норвегия — Россия — 2:9

Эстония — Швейцария — 6:11

Латвия — Шотландия — 4:10

Чехия — Швеция — 4:8