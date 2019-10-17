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Россия обыграла Францию на чемпионате мира

17 октября 2019, 23:39
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В матче чемпионата мира по керлингу в миксте сборная России обыграла команду Франции (9:2). На турнире в шотландском Абердине Россию представляют Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

Россияне выиграли группу Е, одержав победы во всех семи матчах. Команда ранее уже обеспечила себе путевку в плей-офф.

Чемпионат мира в миксте

Группа E

Россия — Франция — 9:2

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