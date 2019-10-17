Россия обыграла Францию на чемпионате мира
17 октября 2019, 23:39
В матче чемпионата мира по керлингу в миксте сборная России обыграла команду Франции (9:2). На турнире в шотландском Абердине Россию представляют Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова.
Россияне выиграли группу Е, одержав победы во всех семи матчах. Команда ранее уже обеспечила себе путевку в плей-офф.
Чемпионат мира в миксте
Группа E
Россия — Франция — 9:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...