Россия обыграла Данию на чемпионате Европы по керлингу
16:35
В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди женщин сборная России обыграла команду Дании (9:3).
За российскую команду выступали Алина Ковалева, Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Сегодня россиянки проведут еще один матч. Их соперником будет сборная Чехии.
Сборная России одержала третью победу в четырех матчах и на данный момент занимает третье место.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Россия — Дания — 9:3
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