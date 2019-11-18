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Россия обыграла Данию на чемпионате Европы по керлингу

16:35
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В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди женщин сборная России обыграла команду Дании (9:3).

За российскую команду выступали Алина Ковалева, Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Сегодня россиянки проведут еще один матч. Их соперником будет сборная Чехии.

Сборная России одержала третью победу в четырех матчах и на данный момент занимает третье место.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Россия — Дания — 9:3

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