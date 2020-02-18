Президент Международной федерации керлинга: «Россия — большой друг. Но мы подождем решения CAS»
Президент Международной федерации керлинга Кейт Кетнесс заявила, что Россия является для керлинга большим другом, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также, Кетнесс заявила, что в будущем в России, возможно, пройдет чемпионат мира по керлингу среди мужчин или женщин.
— У нас нет никаких проблем с Россией, — сказала Кетнесс. — Мне, как и спортсменам, всегда приятно приезжать в Россию. Что касается решения WADA, то пока говорить рано, ведь в спортивном арбитражном суде (CAS) еще будет рассматриваться апелляция. Посмотрим, как будут развиваться события после вердикта суда. Однако Россия — большой друг керлинга, и мы — большие друзья России.
— То есть вы не исключаете, что в России могут пройти крупные соревнования?
— Я бы очень хотела, чтобы в России прошел мужской или женский чемпионат мира по керлингу. В Москве уже проводился чемпионат Европы, и он прошел очень успешно. Кроме этого, в России были организованы зимние Олимпийские игры в Сочи. Сейчас в Красноярске проходит чемпионат мира среди юниоров. Если вы успешно провели все эти турниры, надеюсь, в будущем в России пройдет и чемпионат мира среди мужчин или женщин.
Напомним, что исполком WADA в конце прошлого года согласился с рекомендацией рабочей группы отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Однако эти санкции не вступят в силу до решения CAS. (Петр Григоренко)