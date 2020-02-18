Президент Международной федерации керлинга Кейт Кетнесс заявила, что Россия является для керлинга большим другом, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также, Кетнесс заявила, что в будущем в России, возможно, пройдет чемпионат мира по керлингу среди мужчин или женщин.

— У нас нет никаких проблем с Россией, — сказала Кетнесс. — Мне, как и спортсменам, всегда приятно приезжать в Россию. Что касается решения WADA, то пока говорить рано, ведь в спортивном арбитражном суде (CAS) еще будет рассматриваться апелляция. Посмотрим, как будут развиваться события после вердикта суда. Однако Россия — большой друг керлинга, и мы — большие друзья России.

— То есть вы не исключаете, что в России могут пройти крупные соревнования?

— Я бы очень хотела, чтобы в России прошел мужской или женский чемпионат мира по керлингу. В Москве уже проводился чемпионат Европы, и он прошел очень успешно. Кроме этого, в России были организованы зимние Олимпийские игры в Сочи. Сейчас в Красноярске проходит чемпионат мира среди юниоров. Если вы успешно провели все эти турниры, надеюсь, в будущем в России пройдет и чемпионат мира среди мужчин или женщин.

Напомним, что исполком WADA в конце прошлого года согласился с рекомендацией рабочей группы отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Однако эти санкции не вступят в силу до решения CAS. (Петр Григоренко)