Мужская сборная России по керлингу проиграли в финале дивизиона B чемпионата Европы

Мужская сборная России по керлингу заняла второе место на чемпионате Европы дивизиона B. В решающей встрече россияне уступили команде Турции со счетом 3:4.

Выход в финал позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион чемпионата Европы и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.