Мужская сборная России по керлингу проиграли в финале дивизиона B чемпионата Европы
16:34
Мужская сборная России по керлингу заняла второе место на чемпионате Европы дивизиона B. В решающей встрече россияне уступили команде Турции со счетом 3:4.
Выход в финал позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион чемпионата Европы и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю