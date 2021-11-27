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Мужская сборная России по керлингу проиграли в финале дивизиона B чемпионата Европы

16:34
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Мужская сборная России по керлингу заняла второе место на чемпионате Европы дивизиона B. В решающей встрече россияне уступили команде Турции со счетом 3:4.

Выход в финал позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион чемпионата Европы и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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