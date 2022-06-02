Крушельницкий рассказал, почему больше не выступает с супругой

Чемпион мира по керлингу Александр Крушельницкий пояснил, почему теперь не выступает в дисциплине микст-дабл вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

На Олимпиаде-2018 Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзу, но позже лишились ее из-за положительного теста Александра на мельдоний.

— В миксте с кем будете играть?

— У меня новая напарница, Вера Тюлякова. Она из команды Алины Ковалевой. Сейчас время от времени проводим тренировки вместе, в мае выиграли чемпионат Санкт-Петербурга.

— Супругу, Анастасию Брызгалову, не уговаривали вернуться?

— Уговаривал, но никак пока что (смеется). Ей комфортно тренером, нет тех переживаний, когда ты игрок, тех эмоций. Она сильно устала от этого и сейчас перешла на тренерскую работу.