Команда Ковалевой квалифицировалась на чемпионат Европы-2019

Команда скипа Алины Ковалевой одержала победу над командой скипа Анны Сидоровой в шестом матче отборочных соревнований чемпионата Европы-2019 по керлингу. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу команды Ковалевой.

Счет серии до четырех побед стал 4:2 в пользу команды, за которую также играли Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Чемпионат Европы состоится с 16 по 23 ноября в шведском Хельсингборге.