Стояросова и Казачков выиграли чемпионат России по керлингу в смешанных парах

Александра Стояросова и Иван Казачков стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар. Соревнования прошли на федеральной территории «Сириус».

В финальном матче, состоявшем из восьми эндов, Стояросова и Казачков одержали победу над парой Нкеирука Езех/Олег Красиков со счетом 8:5. Ход по эндам: 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0.

В поединке за бронзовые медали Анастасия Москалева и Кирилл Суровов обыграли Елизавету Киселеву и Данилу Мухорина со счетом 6:5. Результат по эндам: 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1.