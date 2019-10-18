Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев раскритиковал выступление сборной России по керлингу на чемпионате мира среди смешанных команд. Россияне выиграли все емь игр в групповом турнире, а в 1/8 финала уступили Корее (1:9).

— Блистательное выступление на групповом этапе, где команда не проиграла ни одного матча, сменилось провальным выступлением в плей-офф, — цитирует «РИА Новости» Свищева. — Читал, что (старший тренер Василий) Гудин принес извинения болельщикам. Очень плохой результат. Будем выяснять, почему не смогли сконцентрироваться на плей-офф, где в первой игре уступили с разгромным счетом. Сборная приедет домой, будем разбираться. У нас одна из сильнейших команд в мире, задача была быть в призерах, и она не выполнена.

Однозначно, мы сделаем выводы. Команда формировалась по результатам отборочного турнира. Они на сегодня сильнейшие в российском керлинге.