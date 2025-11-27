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27 ноября 2025, 13:16

Федерация керлинга России подаст апелляцию в CAS из-за недопуска спортсменов

Анастасия Пилипенко

Президент Федерации керлинга России (ФКР) рассказал, что организация оспорит недопуск россиян к международным соревнованиям в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Исполком Федерации керлинга России только что принял решение, что мы готовим иск и подадим его в CAS, — цитирует Свищева ТАСС. — Это необходимо, чтобы отстоять интересы наших спортсменов от незаконного отстранения. Будем требовать через суд возвращения наших ребят на соревнования. Это решение было принято по опыту других федераций».

С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации керлинга. В январе 2025 года организация продлила отстранение россиян и белорусов.

31 октября CAS постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.

Источник: ТАСС
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