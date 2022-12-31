Дмитрий Свищев назвал 2022 год самым сложным для всего российского спорта

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал 2022 год самым сложным для керлинга и всего российского спорта.

«Беспрецедентное давление, которое было оказано на спорт, докатилось и до керлинга в том числе. Мы одни из первых лишились возможности участвовать в чемпионате мира, который был в мае месяца во всех дисциплинах: женский, мужской, микст, дабл-микст и керлинг на колясках. Все наши спортсмены не смогли участвовать в чемпионате мира», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Он также заявил, что планируется организация международных турниров на территории России.

20 декабря Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов.