Дмитрий Свищев: "На заседании столичного Архсовета рассматривался проект ледового центра на территории стадиона "Красная Пресня"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о ходе подготовки к строительству ледового центра на Красной Пресне.

– Сегодня мы сделали еще один шаг на пути к появлению новой площадки для керлинга в Москве: на заседании столичного Архсовета рассматривался проект ледового центра на территории стадиона "Красная Пресня". Экспертами была рассмотрена представленная нами архитектурно-градостроительная концепция будущего стадиона. Она предполагает строительство здания высотой 19,8 м и площадью 7,2 тыс. кв. м.

В ходе заседания мы получили важные комментарии от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. В том числе по вариантам планировочных решений и внешнего вида стадиона. В ближайшее время команда архитекторов проектной организации внесет все замечания и предложит новые варианты. Будущий ледовый центр будет уникальным по своему наполнению. В его проект входит две ледовые площадки: для керлинга и хоккея с возможностью проводить не только учебно-тренировочные мероприятия для сборных команд России, а также с возможностью объединения площадок с целью проведения крупных российских и международных соревнований.

Федерацией керлинга России создана специальная рабочая группа специалистов во вопросам формирования технического задания для организации площадки нашего вида спорта, которая будет отвечать всем международным требованиям.