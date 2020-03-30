Даже на Таймыре соревнований не будет. Звездный турнир по керлингу перенесли на лето

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал «СЭ», что представительный турнир «Кубок Арктики» в российском городе Дудинка перенесен на август. В прошлом году турнир был заключительным в Мировом туре, в нем принимали участие 10 женских команд, среди игравших были олимпийские чемпионки и чемпионки мира. В этом году он также должен был пройти в конце весны.

— К сожалению, все соревнования в марте, апреле и мае мы не отменили, но перенесли, в том числе и турнир в Дудинке, — рассказал Свищев. — По согласованию с «Норильским никелем», администрацией города он пройдет в конце августа. И по мнению главного тренера сборной Юрия Шулико, станет неплохим подготовительным этапом для наших керлингистов. Это будет мощный международный турнир в сезоне, который позволит россиянам быстро войти в соревновательную форму, тем более в предолимпийском сезоне. Но он состоится только в том случае, если эпидемию локализуют и будут сняты ограничения. (Дмитрий Кузнецов)