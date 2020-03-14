ЧМ по керлингу среди смешанных команд отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд отменен из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт Всемирной федерации керлинга.

Соревнования должны были пройти с 18 по 25 апреля в канадском городе Келоуна. В них должна была принять участие и сборная России.

Ранее были отменены чемпионат мира по керлингу среди женщин (14-22 марта в канадском Принс-Джодже) и мужчин (28 марта — 5 апреля в британском Глазго).