Чемпионаты России по керлингу отменены из-за коронавируса

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID — 19) в Минспортом России предпринимаются неотложные меры по ограничению проведения официальных спортивных мероприятий. В соответствии с рекомендациями Федерацией керлинга России принято решение перенести чемпионаты России среди юниоров и юниорок, а также чемпионаты России среди мужских и женских команд, сообщает официальный сайт организации.

О месте и сроках проведения будет сообщено дополнительно.

Женский чемпионат мира был запланирован на 6-14 апреля, мужской — 14-22 апреля. Соревнования должны были пройти в Сочи.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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