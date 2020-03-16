Чемпионат России по керлингу пройдет без зрителей из-за коронавируса

Женский и мужской чемпионаты России по керлингу пройдут при пустых трибунах по причине ситуации с коронавирусом, сообщает сайт Федерации керлинга России.

Женский чемпионат мира запланирован на 6-14 апреля, мужской — 14-22 апреля. Соревнования должны пройти в Сочи, там же состоятся первенства России по керлингу среди юниорок и юниоров. Все турниры пройдут при пустых трибунах.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них — завозные, сообщила в понедельник вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

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