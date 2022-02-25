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Сегодня, 19:26

Чемпионат Европы по керлингу перенесли из России

Иван Торопцев
Корреспондент

Чемпионат Европы по керлингу 2022 года среди мужских и женских сборных перенесен из Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирной федерации керлинга.

«После экстренного созыва правления Всемирной федерации керлинга было принято решение перенести проведение чемпионата Европы 2022 года из Перми.

Всемирная федерация керлинга неустанно работает над продвижением своих ценностей дружбы и уважения через дух керлинга во всем мире, и мы надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации», — приводит ТАСС текст заявления федерации.

Чемпионат Европы по керлингу должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/13866215
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