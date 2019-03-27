Брызгалова - о дисквалификации Крушельницкого: "Мы надеялись на более мягкое решение"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова в интервью "СЭ" высказалась о своем партнере в дисциплине дабл-микст и супруге Александре Крушельницком. Спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.

CAS вынес решение по Крушельницкому 4 декабря. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года. После того, как россиянин в паре с супругой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. После этого Крушельницкий и Брызгалова лишились олимпийской награды.

Брызгалова выразила надежду, что их пара вернется в спорт.

– Чем сейчас занимается ваш супруг Александр Крушельницкий?

– Не сидит дома, у него тоже очень насыщенный график. Он активно проводит мастер-классы, у него открылась школа для любителей керлинга всех возрастов. Так что если кто-то хочет попробовать поиграть – туда всегда можно записаться.

– Вам вообще нравится с нуля учить любителей керлингу, или это только средство для зарабатывания денег?

– Когда люди впервые приходят, они думают, что сейчас сходу поедут, кинут и покажут всем класс. Очень весело наблюдать за реакцией, когда выясняется, что все далеко не так просто. У многих даже бывает разочарование: казалось-то, что тереть лед это так просто. Но потом это очень затягивает. Это круто: смотреть, как люди кайфуют от твоего вида спорта.

– Как вы восприняли известие о четырехлетней дисквалификации Крушельницкого?

– Сейчас даже не хочу это вспоминать... Было очень тяжело, потому что мы надеялись на более мягкое решение. Пусть все останется на совести людей, которые так жестко с нами поступили. Мы всегда были за честную борьбу и никогда ничего запрещенного не употребляли. Все понимают, что ситуация абсурдная, но к сожалению, нам дали четыре года...

– Какие у вас планы на будущий сезона?

– Пока сложно об этом говорить, будущий сезон мы с девочками не обсуждали. Я надеюсь, что федерация сохранит систему отборов, потому что очень важно понимать: играя хорошо, ты можешь поехать на чемпионаты Европы и мира. Это справедливо.

– Играть дабл-микст с другим партнером, кроме Крушельницкого, вы не собираетесь?

– Нет, такую возможность я точно не рассматриваю. Мы надеемся, что когда-нибудь мы сможем вернуться. И мы очень этого хотим. (Наталья Марьянчик)

Анастасия Брызгалова: "Играть в паре буду только с Крушельницким"