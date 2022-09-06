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6 сентября, 12:40

Брызгалова назвала большой потерей для керлинга смерть Андриановой

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Андрианова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на уход из жизни экс-главного тренера сборной России Ольги Андриановой.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким. Очень жалко... Андрианова была боевым человеком. Я видела ее на последнем сборе, она держалась бодрячком. Это большая потеря для керлинга», — сказала Брызгалова «СЭ».

Андрианова возглавляла Федерацию керлинга России (ФКР) с 2006 по 2010 год. Также она занимала пост главного тренера сборных команд России по керлингу с 1998-го по 2012-й.

Анастасия Брызгалова
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