Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ

Российская керлингистка Галина Арсенькина вошла в символическую сборную чемпионата мира-2019, информирует официальный сайт Всемирной федерации керлинга (WCF). В команду включены спортсменки с самым высоким процентом успешных бросков в групповом турнире.

Арсенькина выполнила 86 процентов успешных бросков и стала второй. Также в символическую сборную попали шведки Анна Хассельборг (80 процентов успешных бросков), Сара Макманус (87) и София Мабергс (88).

Напомним, сборная России в четвертьфинале ЧМ проиграла команде Японии со счетом 3:11.